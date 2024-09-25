Критики вынесли вердикт The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — «Зельде», где надо играть за З...

Критики вынесли вердикт The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — «Зельде», где надо играть за ЗельдуНакануне официального релиза первые оценки западных критиков получил приключенческий экшен The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, совместно разработанный Nintendo и японской студией Grezzo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)