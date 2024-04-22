Постпред Китая раскритиковал страны, ставящие под сомнение право Палестины на членство в ООН

ООН, 19 апреля /Синьхуа/ -- Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун в четверг резко раскритиковал страны, ставящие под сомнение право Палестины на членство в ООН в соответствии с Уставом ООН, подчеркнув, что государственность является "неотъемлемым национальным правом" палестинского народа.