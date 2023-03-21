Минэкономики Ирана заявило, что банки страны и России уже соединены

Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency Иранские и российские банковские платежные системы уже соединены друг с другом, скоро они начнут открывать счета организациям обоих государств и осуществлять платежи без применения SWIFT.
Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency Иранские и российские банковские платежные системы уже соединены друг с другом, скоро они начнут открывать счета организациям обоих государств и осуществлять платежи без применения SWIFT.
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