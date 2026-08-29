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Царьград

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Кедми дал бы Пашиняну 48 часов "на подумать". Но Россия использовала другой подход

Кедми дал бы Пашиняну 48 часов "на подумать". Но Россия использовала другой подход

Россия, по мнению военно-политического эксперта Якова Кедми, располагает куда более чувствительными инструментами давления на Армению, чем запреты на поставки отдельных товаров.

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