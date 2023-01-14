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Медведев назвал «чудовищным стыдом» слова Байдена и Кисиды о гипотетическом применении Россией ядерного оружия на Украине

Медведев назвал «чудовищным стыдом» слова Байдена и Кисиды о гипотетическом применении Россией ядерного оружия на Украине

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «чудовищным стыдом» слова Джо Байдена и Фумио Кисиды о гипотетическом применении Москвой своего ядерного оружия на украинской территории.

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