А знаете, меня иногда умиляет такое мнение: с той стороны тоже наш народ. - А где он наш, покажите? Вся трагедия, с моей точки зрения, в том, что это уже давным давно не наш народ.
Тот народ себя нашим не считает, - сколько уже можно об этом?!!
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людмила бер
Какой вариант, предлагаешь, говори.... а мы, народ решим, ты прав? или....
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10 час.
АЛ
Александр Ляхов
Наш народ - советский народ, народ будущего! Русские, украинцы и т.д. это народы 19 века. Катимся в прошлое. Скоро будут вятичи, кривичи и т.д.
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8 час.
Игорь Василевский
Выключи им укропский ящик и включи нормальный, поставь в очередь за бесплатным хлебом на полгода, ибо пахать там скоро будет некому, и залюбят взасос! Правда, придется отучивать воровать все подряд...
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57 мин.
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