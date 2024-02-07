Полиция Невьянска призывает горожан сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы

Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе, обращается в соответствующий территориальный отдел полиции.
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