Твой континент
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Твой континент

157 подписчиков

Полиция Невьянска призывает горожан сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы

Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе, обращается в соответствующий территориальный отдел полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх