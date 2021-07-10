Jaguar I-Pace поможет Rolls-Royce установить мировой рекорд скорости

Новый мировой рекорд скорости Rolls-Royce будет установлен не на автомобиле. Электрический самолет Rolls-Royce Spirit of Innovation попытается набрать 480 км/ч, установив, таким образом, новый мировой рекорд для самого быстрого электросамолета.
Новый мировой рекорд скорости Rolls-Royce будет установлен не на автомобиле. Электрический самолет Rolls-Royce Spirit of Innovation попытается набрать 480 км/ч, установив, таким образом, новый мировой рекорд для самого быстрого электросамолета.
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