Песков: нормализация отношений РФ и США может произойти быстро и успешно

От политической воли президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависит нормализация отношений этих двух государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 2 марта сообщает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.