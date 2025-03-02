Песков: нормализация отношений РФ и США может произойти быстро и успешно

От политической воли президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависит нормализация отношений этих двух государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 2 марта сообщает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
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