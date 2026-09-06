Hegseth's Polygraphs Return To Pentagon In 'Major Leak Hunt' Over Iran War The polygraphs have returned to the Pentagon, after the Trump administration has been furious over what the president calls 'leaks' by US officials to the press, particularly regarding alleged diminished munitions stocks and missile shortages.
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