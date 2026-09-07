Запрет Прибалтики на транзит зерна ударит по Украине сильнее, чем по РФ – эксперт

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов в программе «Мнение» на News Front , что возможный запрет на транзит российского зерна через Литву и Латвию нанесет России куда меньший ущерб, чем блокада черноморских путей для Украины.