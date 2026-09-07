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Запрет Прибалтики на транзит зерна ударит по Украине сильнее, чем по РФ – эксперт

Запрет Прибалтики на транзит зерна ударит по Украине сильнее, чем по РФ – эксперт

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов в программе «Мнение» на News Front , что возможный запрет на транзит российского зерна через Литву и Латвию нанесет России куда меньший ущерб, чем блокада черноморских путей для Украины.

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