Запрет Прибалтики на транзит зерна ударит по Украине сильнее, чем по РФ – эксперт

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов в программе «Мнение» на News Front , что возможный запрет на транзит российского зерна через Литву и Латвию нанесет России куда меньший ущерб, чем блокада черноморских путей для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Угрожавший убиват...
- ВМ Стакан дизеля за ...
- Прокурорский бесп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым