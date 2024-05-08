На фоне ядерных учений ВС РФ Запад резко передумал слать войска на Украину

Дмитрий Gold Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу подводного острова, уничтожить свои семьи, можно выстрелить по Воронежу, там нет родных деток.

Евгений МакЛауд а где ж масквачи будут отмывать бабло, если воронеж выбомбить?? и так считай уничтожили воронежскую область и сам город превратили в клоаку путинские пересидельцы.