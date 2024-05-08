Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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На фоне ядерных учений ВС РФ Запад резко передумал слать войска на Украину

На фоне ядерных учений ВС РФ Запад резко передумал слать войска на Украину

  Запад продолжает практику охлаждения поддержки самопровозглашённой Украины. Пиар офиса Зеленского не справляется с международным треком, и тенденция уже очевидна.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу подводного острова, уничтожить свои семьи, можно выстрелить по Воронежу, там нет родных деток.
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12 час.
Евгений МакЛауд
а где ж масквачи будут отмывать бабло, если воронеж выбомбить?? и так считай уничтожили воронежскую область и сам город превратили в клоаку путинские пересидельцы.
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11 час.
Karmadon
Дойдут после взятия Харькова, Одессы и Киева. Не ранее.
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5 час.

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