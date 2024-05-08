Запад продолжает практику охлаждения поддержки самопровозглашённой Украины. Пиар офиса Зеленского не справляется с международным треком, и тенденция уже очевидна.
На фоне ядерных учений ВС РФ Запад резко передумал слать войска на Украину
Комментарии
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Дмитрий Gold
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу подводного острова, уничтожить свои семьи, можно выстрелить по Воронежу, там нет родных деток.
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12 час.
Евгений МакЛауд
а где ж масквачи будут отмывать бабло, если воронеж выбомбить?? и так считай уничтожили воронежскую область и сам город превратили в клоаку путинские пересидельцы.
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11 час.
Karmadon
Дойдут после взятия Харькова, Одессы и Киева. Не ранее.
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5 час.
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