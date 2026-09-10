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Румынская разведка заявила о предотвращении диверсии, которую якобы координировала Россия

Румынская разведка заявила о предотвращении диверсии, которую якобы координировала Россия

По данным SRI, в операции был задействован гражданин России, проживающий в Румынии, который находился под наблюдением спецслужбы с февраля 2026 года.

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