Румынская разведка заявила о предотвращении диверсии, которую якобы координировала Россия

По данным SRI, в операции был задействован гражданин России, проживающий в Румынии, который находился под наблюдением спецслужбы с февраля 2026 года.
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