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Спички - не игрушка

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Выступление Верховного на расширенном заседании коллегии МВД

Из выступления  Верховного  на  расширенном  заседании  коллегии  МВД. Основные  тезисы.1. В прошлом году практически в полном объёме завершена паспортизация жителей освобождённых районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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