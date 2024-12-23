В СВР РФ допустили возможность военного конфликта в Приднестровье

Предположение, что президент Молдавии Майя Санду, в целях установления контроля над Приднестровьем, может начать военную операцию, сделали эксперты Службы внешней разведки (СВР) РФ, 23 декабря сообщает пресс-бюро ведомства.
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