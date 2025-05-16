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  • Виктор Борисов
    Провокатор.....засланный  казачокРусские мужики ус...
  • Иринушка
    Ну про дальнобойщиков тебе виднее. Чувствуется глубокое знание темы. Или ты исстрадалась, что на тебя даже дальнобойщ...В московское метр...
  • Ингерман Ланская
    паскудушка, что-то ты немногословна ныне.... отвыкла?  ...что дальнобои в рейсе часто тебе рот затыкали... своими чле...В московское метр...

В московское метро вернули уничтоженный барельеф со Сталиным

В московское метро вернули уничтоженный барельеф со Сталиным

политики выступали против его открытия  Утраченную скульптуру восстановили к 90-​летию «подземки» К 90-​летию Московского метрополитена в переходе с Кольцевой станции «Таганской» на радиальную восстановили барельеф с изображением Иосифа Сталина, против которого выступало столичное отделение партии «Яблоко».

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Комментарии
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И
Иринушка
Заткнись, падаль смердячая. Мне на твое мнение просто насрать.
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12 мин.
Ингерман Ланская
паскудушка, что-то ты немногословна ныне.... отвыкла?  ...что дальнобои в рейсе часто тебе рот затыкали... своими членами? ... и у тебя ноне отходняк - блевотина послерейсовая из тебя прёт
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9 мин.
И
Иринушка
Ну про дальнобойщиков тебе виднее. Чувствуется глубокое знание темы. Или ты исстрадалась, что на тебя даже дальнобойщики не клюют.....
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5 мин.
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