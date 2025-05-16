В московское метро вернули уничтоженный барельеф со Сталиным

И Иринушка Заткнись, падаль смердячая. Мне на твое мнение просто насрать.

Ингерман Ланская паскудушка, что-то ты немногословна ныне.... отвыкла? ...что дальнобои в рейсе часто тебе рот затыкали... своими членами? ... и у тебя ноне отходняк - блевотина послерейсовая из тебя прёт