На 90-м году жизни скончался «певец Раифского края» – художник Михаил Нефедов

Фото: t.me/vkgz1960 На 90-м году жизни скончался живописец, член Союза художников России и Международной федерации художников при ЮНЕСКО Михаил Нефедов.
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