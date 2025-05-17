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Топ-менеджер оборонной компании из Италии Чинголани призвал ЕС проснуться

Топ-менеджер оборонной компании из Италии Чинголани призвал ЕС проснуться

Европейскому союзу необходимо проснуться, чтобы создать единое оборонное пространство. Такое мнение 17 мая высказал глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани.

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Комментарии
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федор
Макаронник чанголини ! Ты лучше бы пидорг занимался производством спагетти, более безопасный способ , а то можешь нарваться…,
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13 час.
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