Замглавы администрации Центрального округа проигнорировал обращение новосибирца

Своим бездействием замглавы помог избежать ответственности водителю, оставившему авто на газоне. Заместитель главы Центрального округа Новосибирска привлечен к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения жителя города.
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