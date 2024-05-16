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Замглавы администрации Центрального округа проигнорировал обращение новосибирца

Замглавы администрации Центрального округа проигнорировал обращение новосибирца

Своим бездействием замглавы помог избежать ответственности водителю, оставившему авто на газоне. Заместитель главы Центрального округа Новосибирска привлечен к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения жителя города.

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