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Русская весна

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Спецназ охотится на артиллерию, поддерживая наступление за Угледаром (ВИДЕО)

Спецназ охотится на артиллерию, поддерживая наступление за Угледаром (ВИДЕО)

Спецназ Армии России охотится на артиллерию, поддерживая наступление наших войск за Угледаром. Украинский экипаж спрятал САУ в лесополосе, но орудие было обнаружено и уничтожено точным ударом боевого дрона.

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