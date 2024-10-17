Спецназ охотится на артиллерию, поддерживая наступление за Угледаром (ВИДЕО)

Спецназ Армии России охотится на артиллерию, поддерживая наступление наших войск за Угледаром. Украинский экипаж спрятал САУ в лесополосе, но орудие было обнаружено и уничтожено точным ударом боевого дрона.
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