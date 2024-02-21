Дворец Монплезир в Петергофе отреставрируют к 2027 году

Государственная административно-техническая инспекция города выдала ордер на работы. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на реставрацию дворца Монплезир в Петергофе, который носит статус объекта культурного наследия федерального значения.
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