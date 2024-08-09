В Хабаровском крае полицейские и общественники принимают участие в акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках общероссийской акции, приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники полиции ОМВД России по Вяземскому району совместно с председателем Общественного совета провели спортивное мероприятие на базе детского оздоровительного лагеря им.
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