Силы ПВО за ночь сбили 1 110 БПЛА над регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 1 110 БПЛА над регионами России, сообщили в МО РФ.Новость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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