Более 712 тысяч человек сдадут ЕГЭ в основной период

Он начался сегодня с экзаменов по литературе, химии и истории Сегодня в России начинается основной период сдачи ЕГЭ – всего сдавать экзамены будут более 712 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
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