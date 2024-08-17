«С подсказки англосаксов». Вернувшиеся домой Дульцевы рассказали, как их арестовали в Словении

Разведчики Артем и Анна Дульцевы, отбывавшие тюремный срок в Словении и недавно вернувшиеся на родину в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и Западом, рассказали в первом большом интервью подробности своего ареста и освобождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии