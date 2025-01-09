МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 480 подписчиков

Евросоюз не позволит США вторгнуться в Гренландию — Reuters

Евросоюз не позволит США вторгнуться в Гренландию — Reuters

Евросоюз не позволит США вторгнуться в Гренландию, пишет Reuters. Свое мнение по поводу амбиций США решил высказать глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
В России в таких случаях говорят - ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ!😜👈👍
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх