МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Карагулин
    Глупая трата финансов. Страна-победитель национализирует купленное.Депутат ЕП Уоллес...
  • Олег Карагулин
    Франция- не наша территория. Несколько залпов ТЯО и пусть Европа сама пожинает плоды "Наполеона".L’Indépendant: Фр...
  • Макс
    Смотрю я на мИкрона, и не его соплеменников во власти! Историю не учат, не в курсе чем Наполеон и Адольф закончили. Д...L’Indépendant: Фр...

ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ РУССКИХ НАЧАЛОСЬ. ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ РУССКИХ НАЧАЛОСЬ. ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Запад перешёл от слов к делу и начал грабить русских. Швейцарские депутаты проголосовали за передачу замороженных активов нашей страны на восстановление "страны У".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Ещё Бисмарк предупреждал.Что Русские рано или поздно всегда приходят за своим! Так что спросим и со Швейцарии! Рано или поздно.Желательно конечно раньше.
Ответить
3 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А кто бы сомневался, если и дальше сопли жевать и красные линии рисовать, на голову ещё сильней сядут
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх