Запад перешёл от слов к делу и начал грабить русских. Швейцарские депутаты проголосовали за передачу замороженных активов нашей страны на восстановление "страны У".
ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ РУССКИХ НАЧАЛОСЬ. ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Комментарии
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Александр
Ещё Бисмарк предупреждал.Что Русские рано или поздно всегда приходят за своим! Так что спросим и со Швейцарии! Рано или поздно.Желательно конечно раньше.
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3 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А кто бы сомневался, если и дальше сопли жевать и красные линии рисовать, на голову ещё сильней сядут
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2 час.
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