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Платформа находит для компаний новые рынки сбыта и перспективные технологии

Платформа находит для компаний новые рынки сбыта и перспективные технологии

В цифробанке АНО «Цифровая экономика» имеется решение TeqViser, позволяющее открыть для компании потенциал внешних данных, чтобы находить новые рынки, перспективные технологии и методы их использования.

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