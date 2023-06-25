Платформа находит для компаний новые рынки сбыта и перспективные технологии

В цифробанке АНО «Цифровая экономика» имеется решение TeqViser, позволяющее открыть для компании потенциал внешних данных, чтобы находить новые рынки, перспективные технологии и методы их использования.
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