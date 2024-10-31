Хэллоуин, или время ведьм: всё, что нужно знать о празднике Ночь Самайна 31 октября 2024 года Владислав ВислВ ночь с 31 октября на 1 ноября многие страны мира отмечают Хэллоуин, известный также как канун Дня всех святых.