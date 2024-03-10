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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о том, что отыграла четыре матчбола у Стернс: «Этот матч точно попадет в список самых сумасшедших и самых лучших матчей в моей карьере»

Соболенко о том, что отыграла четыре матчбола у Стернс: «Этот матч точно попадет в список самых сумасшедших и самых лучших матчей в моей карьере»

Она обыграла Пейтон Стернс 6:7(2), 6:4, 7:6(4). При счете 4:5 в третьем сете она отыграла четыре матчбола на приеме.

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