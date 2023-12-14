78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    А чиновники этот ценовой беспредел на яйца не видят. Обязательно необходимо президента привлекать для решения этого в...Глава Минсельхоза...
  • Сергей Матвеенко
    Кошмар, нигде нельзя расслабиться, даже на разделительной полосе!Страшная авария с...
  • Викто
    А потом эти граждане начинают совершать ралничного рода преступления. И власти Петербурга как всегда ни причём. От сю...Власти Петербурга...

Синоптик Леус: Петербург обновил снежный максимум зимы

Высота сугробов в городе достигла четверти метра. В четверг высота снежного покрова на территории Северной столицы, по данным городской метеостанции, достигла 25 см, что на 2 см выше, чем было у прошлого лидера 3 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх