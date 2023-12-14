Синоптик Леус: Петербург обновил снежный максимум зимы

Высота сугробов в городе достигла четверти метра. В четверг высота снежного покрова на территории Северной столицы, по данным городской метеостанции, достигла 25 см, что на 2 см выше, чем было у прошлого лидера 3 декабря.
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