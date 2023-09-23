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«Мемфис» надеется, что Джа Морэнту разрешат быть в команде во время 25-матчевой дисквалификации

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс признался, что пока не может сказать, будет ли допущен дисквалифицированный лидер команды Джа Морэнт до посещения тренировочного комплекса клуба и тренировок с командой.

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