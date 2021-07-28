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34 чиновника наказаны за смертельный взрыв газа в центральном Китае

“Новости Китая” о взрыве газа в Китае   В общей сложности 34 чиновника были наказаны за взрыв газа, в результате которого погибли 26 человек и 138 получили ранения в городе Шиянь в центральной китайской провинции Хубэй, сообщили власти в пятницу.

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