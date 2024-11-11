ФСБ обнаружила заминированные схроны на бывших позициях ВСУ под Селидово

Сотрудники управления ФСБ России по ДНР в результате оперативно-боевых действий обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным оружием на бывших позициях военнослужащих ВСУ и украинских националистов под освобожденным Селидово, боевики противника подготовили их при отступлении для дальнейшего применения в диверсионно-террористических целях.