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Трамп заверил, что в случае возвращения в Белый дом смог бы «с легкостью» в течение 24 часов завершить конфликт на Украине

Трамп заверил, что в случае возвращения в Белый дом смог бы «с легкостью» в течение 24 часов завершить конфликт на Украине

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что в случае возвращения в Белый дом ему бы удалось «с легкостью» в течение суток завершить украинский конфликт.

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