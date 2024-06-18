Клинок, тянущий время: финальные серии «Истребителя демонов» будут дольше обычных (ради боев, конечно!)

Отличные новости для поклонников «Истребителя демонов»! Создатели аниме выпустили новый ролик и объявили, что последние два эпизода «Тренировки столпов» получат чуть больше времени: седьмой — 40 минут, а восьмой — целый час.
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