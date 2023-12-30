Achilles: Legends Untold — попытка сделать нетипичный изометрический соулслайк. Интерв...

Achilles: Legends Untold — попытка сделать нетипичный изометрический соулслайк. Интервью с разработчикамиНаша редакция пообщалась с ведущим разработчиком Achilles: Legends Untold и выпытала интересные подробности о работе в инди-сфере, трудностях разработки и перспективах для молодых специалистов.
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