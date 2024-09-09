Врач заявила, что перхоть может быть признаком аутоиммунных заболеваний

Это не всегда косметический дефект Редко кто обращается к специалисту, предпочитая избавляться от перхоти подручными средствами, но этот подход в корне неправильный, рассказала РИАМО врач-дерматовенеролог Екатерина Анпилогова.
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