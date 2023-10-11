Доброволец из Калужской области об участии в СВО: чувствую, что я там нужен

РИАМО - 11 окт. Доброволец Николай приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе из Калужской области, чтобы вновь встать в ряды Вооруженных сил РФ, сообщили в управлении по работе со СМИ администрации городского округа.
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