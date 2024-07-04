БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 283 подписчика

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Русские заняли район "Новый" в Часовом Яре. "Искандер" поразил завод "Южмаш", США выдвинули Москве ультиматум: Горячая сводка СВО

Русские заняли район "Новый" в Часовом Яре. "Искандер" поразил завод "Южмаш", США выдвинули Москве ультиматум: Горячая сводка СВО

  Штурмовые подразделения русской армии полностью освободили район "Новый" в Часовом Яре. Началось наступление на отдельных участках Александро-Калиновского фронта.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Нужно СРОЧНО!!! Создать на юге США формирование какой-нибудь про хуситской организации и НАЧАТЬ постоянно щипать США террористическими актами с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ потерями на военных объектах и заводах ВПК!!! Нарушить ВСЕ подводные кабели связи в на юго-восточном побережье Британии - и гегемонии доллара и фунта придёт ПОЛНЫЙ пи...ц... С наглосаксами можно ТОЛЬКО ТАК!!!
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13 час.
Андрей Тихонов
Да давно бы бахнули и порезали, но низззяяяя, у путина командуют абрамовичи, усмановы, фридманы, авены и пр.сволчь
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8 час.

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