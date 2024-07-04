Русские заняли район "Новый" в Часовом Яре. "Искандер" поразил завод "Южмаш", США выдвинули Москве ультиматум: Горячая сводка СВО

Штурмовые подразделения русской армии полностью освободили район "Новый" в Часовом Яре. Началось наступление на отдельных участках Александро-Калиновского фронта.
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