Русские заняли район "Новый" в Часовом Яре. "Искандер" поразил завод "Южмаш", США выдвинули Москве ультиматум: Горячая сводка СВО

BV

Boris Voronin

Нужно СРОЧНО!!! Создать на юге США формирование какой-нибудь про хуситской организации и НАЧАТЬ постоянно щипать США террористическими актами с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ потерями на военных объектах и заводах ВПК!!! Нарушить ВСЕ подводные кабели связи в на юго-восточном побережье Британии - и гегемонии доллара и фунта придёт ПОЛНЫЙ пи...ц... С наглосаксами можно ТОЛЬКО ТАК!!!