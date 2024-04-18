TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • secretmaster
    Интересно, конечно. Чего только не бывает.Семья из Уфы выхо...
  • Андрей Зайцев
    Когда мы поймём истинную природу "черных дыр" и некоторых других космических объектов, перейдём на новую ступень пони...Асторофизики нашл...
  • Дмитрий Гурин
    Вообще то почти во всех штатах США за незаконное проникновение даже не в дом а на территорию можно легко словить пулю...Мужчина решил нак...

Асторофизики нашли новую черную дыру, и она совсем недалеко от Земли. Объект весит как 33 Солнца

Асторофизики нашли новую черную дыру, и она совсем недалеко от Земли. Объект весит как 33 Солнца

Ученые Евпропейского космического агентства обнаружили массивную черную дыру, которая когда-то была исполинской звездой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot;Асторофизики нашли новую черную дыру&quot;. ОНИ ЗАГЛЯНУЛИ В РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ?
Ответить
12 час.
Андрей Зайцев
Когда мы поймём истинную природу &quot;черных дыр&quot; и некоторых других космических объектов, перейдём на новую ступень понимания не только физических процессов, но и математических прогнозов величин и состояния вещества, ограниченных современной наукой. Есть мнение, что связь между макро- и микромиром недостаточно изучена, поскольку атомная и субатомная физика повторяет физику Вселенной. если воспользоваться дискриминированием бесконечно малыми и бесконечно большими величинами, то можно найти связь, подобную ленте Мёбиуса, где измерение пространства меняется. Может быть мы всё усложняем?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх