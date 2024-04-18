Асторофизики нашли новую черную дыру, и она совсем недалеко от Земли. Объект весит как 33 Солнца

Андрей Зайцев

Когда мы поймём истинную природу "черных дыр" и некоторых других космических объектов, перейдём на новую ступень понимания не только физических процессов, но и математических прогнозов величин и состояния вещества, ограниченных современной наукой. Есть мнение, что связь между макро- и микромиром недостаточно изучена, поскольку атомная и субатомная физика повторяет физику Вселенной. если воспользоваться дискриминированием бесконечно малыми и бесконечно большими величинами, то можно найти связь, подобную ленте Мёбиуса, где измерение пространства меняется. Может быть мы всё усложняем?