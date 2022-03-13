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«Единая Россия» запускает акцию «Zащитникам Отечества»

«Единая Россия» запускает акцию «Zащитникам Отечества»

Источник фото: ER.RU Все желающие смогут через общественные приемные партии направить письма российским военным, задействованным в спецоперации на Украине Прием писем и рисунков будет проходить в общественных приемных «Единой России» по всей стране.

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