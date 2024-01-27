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Военкоры: Российская армия освободила населённые пункты Котляровка и Табаевка и штурмует село Кисловка в Харьковской области

Военкоры: Российская армия освободила населённые пункты Котляровка и Табаевка и штурмует село Кисловка в Харьковской области

Сегодня днем ряд военных Telegram-каналов сообщил об очередном успехе Вооруженных сил Российской Федерации.

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