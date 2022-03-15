Давид Де Хеа: «Атлетико» встал перед Облаком после гола. Это очень оборонительная команда, им сложно забить»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. «МЮ» проиграл «Атлетико» в 1/8 финала по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

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