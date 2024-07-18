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На заседании ООН произошло ЧП: Три активиста пытались сорвать речь Лаврова

На заседании ООН произошло ЧП: Три активиста пытались сорвать речь Лаврова

Попытавшихся прервать в Совбезе ООН выступление Лаврова быстро вывели из залаАгентство ТАСС выяснило, что когда глава МИД России выступал на заседании Совета Безопасности ООН, его речь пытались прервать какие-то активисты.

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