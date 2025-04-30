Небензя: если Украина пойдет на перемирие, это станет первым шагом к переговорам

Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».
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