Польша не отправит своих миротворцев в Украину, — Косиняк-Камыш Ирэн ОрлонскаяМинистр Владислав Косиняк-Камыш четко обозначил, что правительство республики не намерено выделять свои ресурсы для помощи вооружённым группировкам.
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