Польша не отправит своих миротворцев в Украину, — Косиняк-Камыш Ирэн ОрлонскаяМинистр Владислав Косиняк-Камыш четко обозначил, что правительство республики не намерено выделять свои ресурсы для помощи вооружённым группировкам.