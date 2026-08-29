Российский фигурист Егор Рухин будет выступать за сборную Болгарии. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания Болгарии Христо Турлаков.
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