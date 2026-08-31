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Более 17 миллионов школьников начнут учебный год в 38 тысячах школ России

17,5 миллиона школьников начнут новый учебный год в более чем 38 тысячах школ по всей России. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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