Более 17 миллионов школьников начнут учебный год в 38 тысячах школ России

17,5 миллиона школьников начнут новый учебный год в более чем 38 тысячах школ по всей России. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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