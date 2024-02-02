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Всем, кому не хватает солнышка, создайте его сами: испеките лимонный чизкейк

Прошло уже много времени с тех пор, как я записал для вас слова очередного чизкейка. На моем канале уже много рецептов этого классного и легкого десерта — классический чизкейк, шоколадный, черничный, яблочный и еще несколько других.

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